Екатеринбург, , 14:42 — REGNUM

Подземный переход из метро Екатеринбурга в ТРЦ «Гринвич» получилось реализовать при помощи частной компании. Об этом заявил градоначальник Александр Высокинский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

По словам Высокинского, партнёр вложил свои инвестиции в выход из станции «Геологическая» прямо в ТРЦ «Гринвич». Градоначальник объявил благодарность компании.

По мнению мэра, нововведение повысило комфортность жителей города, а также улучшило состояние инфраструктуры Екатеринбурга.

Напомним, ещё один переход из метро в ТРЦ планирует организовать специально для екатеринбургского Пассажа. В него прорубят вход со стороны станции «Площадь 1905 года».

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