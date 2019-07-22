Село Яренск, , 14:37 — REGNUM

Школы Ленского района Архангельской области будут полностью отремонтированы к новому учебному году. Объекты обновятся благодаря реализации ООО «Технопарк» совместной программы правительства Москвы и Фонда развития Ленского района по социальной поддержке местного населения.

По словам представителей компании, все работы по ремонту и переоснащению школ будут завершены к 1 сентября этого года.

На большинстве объектов работы уже идут полным ходом. Ремонтируется Яренский детский дом и средняя школа. Работы проводятся также в школе села Ирта, в Ленской средней школе, а также в Козьминской и Сойгинской средних образовательных школах. Помимо этого, ремонтные работы уже ведутся в начальной школе села Яренск, школе поселка Литвиново и Очейской общеобразовательной.

Ремонт также идет в детских садах в Яренске, Козьмино, Ирте, Усть-Очее, Лене, в поселках Сойга, Лысимо и Литвино.

Специалисты ООО «Технопарк» совместно с представителями администрации Ленского района обследовали каждый объект. Было решено проводить индивидуально подобранные работы для каждого здания, подбирать конкретный объем ремонта. Так, в ряде школ отремонтируют лестницы, фасады, кровлю, канализацию. Будут заменены деревянные окна на современные пластиковые стеклопакеты.

На некоторых адресах рабочие проведут отделку здания, а там, где это нужно, смонтируют систему инженерно — технического обеспечения школ и садов. Помимо этого, в школах Ленского района появится новая мебель, а кабинеты и другие школьные помещения укомплектуют необходимым оборудованием для полноценного учебного процесса. В пищеблоках школ и садов поставят новые фильтры для воды, в классы завезут и подключат современную компьютерную технику.

Одним только ремонтом, как бы он ни был нужен, сотрудничество района с российской столицей не заканчивается. В рамках программы сотрудничества учителя из школ Ленского района прошли в Москве курсы повышения квалификации. Увидеть столицу удалось не только учителям, но и ученикам — группа детей из региона целую неделю жила в столице и участвовала во многих веселых и познавательных мероприятиях.