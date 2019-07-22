Москва, , 14:36 — REGNUM

ГИБДД следует официально публиковать списки тех агрегаторов такси, под чьими программами машины чаще всего попадают в аварии. Об этом заявил координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев. Он добавил, что нужно подготовить новый проект закона о такси. В соответствующий документ парламентарий хочет внести это предложение.

По словам Александра Васильева, Центр организации дорожного движения Москвы может легко выявить, с каким агрегатором в данный момент работает каждый таксист, а значит, можно собрать статистику по поводу того, с водителями какого агрегатора поездка будет безопаснее для пассажира.

«Это нужно прописать в новом законе о такси. Не секрет, что оператор может ставить жесткие условия для своего водителя по поводу соблюдения правил дорожного движения, а может закрывать глаза на то, что он нарушает скоростной режим. Обычно водитель заинтересован в том, чтобы ехать быстрее, перевезти как можно большее количество людей и заработать больше денег. «Яндекс. Такси» ограничивает скорость передвижения такси, но другие агрегаторы могут этого не делать. Особенно остро проблема стоит в регионах, где на дорогах почти нет камер, и водитель может нестись с огромной скоростью ради большего дохода, не опасаясь последствий. Это надо пресекать», — сказал Александр Васильев.

Он напомнил, что законопроект о такси уже несколько лет находится на рассмотрении нижней палаты парламента. Этот документ внесли еще до появления на рынке компаний агрегаторов.

«К законопроекту было предложено множество поправок, которые во многом не отражают его сути. В декабре 2018 года его приняли в первом чтении. Я считаю, что вместо того, чтобы «лечить» этот законопроект, надо написать новый», — отметил Васильев.

Документ должен урегулировать вопросы режима труда и отдыха водителей, контроля за их безопасностью, сбора статистики по нарушениям правил дорожного движения.

«Некоторые агрегаторы самостоятельно принимают решение создать более комфортные и безопасные условия для пассажира. Например, вводят страховку. Тем самым они несут дополнительные расходы. Другие компании этого не делают. Уверен, что законодательство для всех участников рынка должно быть общим. Для этого и нужен новый проект закона о такси», — резюмировал Александр Васильев.