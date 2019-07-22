Ханчжоу, Китай, , 14:29 — REGNUM

Уже 36 ветеринарных клиник в столице провинции Чжэцзян городе Ханчжоу в Китае предоставляют бесплатную услугу чипизиации домашних животных, сообщает 21 июля агентство Синьхуа.

В бюро управления города сообщили, что новая услуга запускается для того, чтобы отслеживать домашних животных по всему городу при помощи интернета.

Микрочип имеет примерно размер рисового зерна и вживляется под кожу собаки в районе шеи. Процедура безболезненна и не имеет побочных эффектов. Благодаря чипу можно будет без труда идентифицировать собаку и ее владельца.

В чип заложена информация о собаке и ее хозяине, включая его имя и контактные данные. Однако считать данные может только специально допущенный персонал.

Как отмечается, чип позволит в кратчайшие сроки обнаружить украденное животное, а также помочь решить ряд проблем в сфере санитарии и безопасности города, связанных с домашними животными. Как отмечается, уровень одобрения подобного новшества в городе находится на уровне 80%.