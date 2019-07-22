Нур-Султан, , 14:28 — REGNUM

В Мангистауской, Акмолинской и Актюбинской областях Казахстана и городе Нур-Султане объявлено штормовое предупреждение. Об этом 22 июля сообщили в республиканском государственном предприятии «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 23 июля в Мангистауской области ожидается гроза с северным и северо-восточным ветром до 15−20 м/с. Днем ожидается повышение температуры до 40 градусов.

В Акмолинской области и Нур-Султане 23 и 24 июля ожидаются грозы, град и шквалистый ветер до 15−20 м/с. Ночью в Акмолинской области местами ожидаются грозы.

Напомним, 20 и 21 июля в Алма-Атинской, Кызыл-Ординской и Актюбинской областях Казахстана температура воздуха днем превышала 40 градусов. Местами столбики термометров поднимались до 46 градусов.

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