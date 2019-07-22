Багдад, , 14:43 — REGNUM

Правительство Ирака не в состоянии должным образом устранить основную причину продолжающегося водного кризиса на юге страны. Об этом, как передает Daily Mail, говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.

В опубликованном документе говорится, что власти продолжают «разрешать деятельность», которая ведет к загрязнению водных ресурсов провинции Басра, несмотря на угрозу здоровью жителей.

По мнению правозащитников, обещанные правительством Ирака проекты по улучшению качества воды не были реализованы из-за неэффективного управления и коррупции. В докладе также сообщается о возможных вспышках заболеваний, если не решить проблему качества воды.

Отмечается, что проблема доступа населения к питьевой воде в Ираке является одной из важнейших экологических проблем. Качество воды снижается с 1970-х годов в следствие растущего населения, изменения климата, глобального потепления, а также строительства плотин.