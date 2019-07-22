Пекин, , 14:21 — REGNUM

Почти восемь тонн импортированных соевых бобов с плесенью было уничтожено в городе Циньхуандао в китайской провинции Хэбэй, сообщает 21 июля агентство Синьхуа.

Местные власти нашли заплесневелые соевые бобы, источавшие зловоние, в грузовике. Для того чтобы не допустить ввоз в страну и попадание на рынок гниющих бобов, власти приняли решение их уничтожить.

В таможне Циньхуандао сообщил, что 25 партий импортированных в страну за первое полугодие соевых бобов имели проблемы с качеством. Всего 650 тыс. тонн бобов было импортировано через город за указанный период.