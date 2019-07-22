Москва, , 14:18 — REGNUM

Свои социальные проекты могут подать некоммерческие организации со всей страны. Заявки принимаются в электронном виде на сайте Фонда президентских грантов президентскиегранты.рф.

Из 8 млрд рублей, предусмотренных в этом году на поддержку проектов некоммерческих организаций, по итогам первого конкурса организациям-победителям уже направлено 3,3 млрд рублей. В рамках второго конкурса будет распределено до 4,5 млрд рублей.

Прием заявок завершится 31 июля в 23:30 по московскому времени, однаков фонде рекомендуют отправить материалы до 24 июля. В этом случаеу авторов проектов останется время на устранение возможных технических ошибок, если они будут допущены при заполнении заявки.

Вся конкурсная документация и подробные условия участия доступны на сайте Фонда президентских грантов в разделе «Конкурсы».

Итоги второго конкурса будут подведены к 14 октября, а начать реализацию поддержанных проектов можно будет с 1 ноября 2019 года.

За два года в конкурсах президентских грантов победило 8 430 самых разных проектов, от локальных до федерального масштаба, на общую сумму 17,8 млрд рублей. Поддержанные инициативы по всем 13 грантовым направлениям реализуются по всей стране.

Так, например, в Крыму президентский грант получил проект «Открытая археология 2.0», в котором участвуют молодые люди от 14 до 25 лет из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Каждое лето участники проекта приезжают в археологическую школу, куда входит работа на раскопе, обработка керамики, лекции по истории и археологии Крыма. Проект получил поддержку в размере 3 333 163 рублей.

В десяти поселениях Иркутской области благодаря проекту «Новая библиотека как центр семейной помощи» появились летние читальные залы. На средства президентского гранта команда проекта приобрела и передала в десять поселений Братского района сотни новых книг, мебель, оргтехнику. На обучающих семинарах сотрудники библиотек освоили новые форматы работы. Теперь для сельских читателей как зимой, так и летом доступны бесплатные семейные литературные программы, тематические встречи, викторины, интеллектуальные игры. Проект получил поддержку в размере 1 039 147 рублей.

Национальный образовательный проект «Шукшин. Открытый урок» приобщает подрастающее поколение к богатейшему культурному наследию русского писателя. Общероссийский конкурс иллюстраций к произведениям Василия Макаровича Шукшина, арт-резиденция для молодых иллюстраторов и передвижная выставка в восьми городах России, собранные из архива писателя материалы, лекции и ретроспективные кинопоказов — такими современными средствами команда проекта рассказывает людям о талантливом писателе и помогает реализоваться молодым творческим людям. Проект получил поддержку в размере 7 575 754 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фонд президентских грантов начал работу 3 апреля 2017 года.

Всего в течение 2017−2019 гг. Фонд президентских грантов организовал пять конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, в которых приняли участие 19 414 некоммерческих организаций. Ими было подготовлено и подано 44 195 социально значимых проектов. По итогам пяти конкурсов поддержано 8 430 проектов на общую сумму 17,8 млрд рублей.

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