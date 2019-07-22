Додома, , 14:20 — REGNUM

Танзанийский журналист, удостоенный престижной премии за свободу прессы выразил надежду на то, что его международное признание «поднимет завесу» над бедственным положением журналистов на его родине, передает VOA Africa.

Соучредитель популярной в Танзании социальной сети «Jamii Forums» Максенс Мело, известный за критику по отношению к президенту страны Джону Магуфули, стал одним из пяти лауреатов Международной премии за свободу прессы «Комитета по защите журналистов» (CPJ).

Нью-йоркская организация объявила, что Мело был самоотверженным «борцом за свободу слова в интернете», несмотря на строгие интернет-законы Танзании.

По данным СPJ, за свою деятельность Мело был в суде более 80 раз и все еще подвергается преследованию за отказ раскрыть свои источники в статье, критикующей власти Танзании. Его работа сосредоточена на коррупции, уклонении от налогов и нарушениях прав человека.

Мело выразил надежды на то, что эта награда привлечет внимание к исключительным трудностям, с которыми сталкиваются журналисты в Танзании.

«Этот приз поднимает завесу над тем, что происходит в нашей стране», — сказал Мело, которому запрещено покидать финансовую столицу Танзании и крупнейший город страны Дар-эс-Салам.

«Никогда прежде в нашей стране правительство не нарушало свободу прессы так часто», — добавил он.

В этом году Танзания опустилась на 25 позиций в Индексе свободы прессы, составленным организацией «Репортеры без границ» (RSF). Президент страны Магуфули получил репутацию «хищника свободы прессы», который «безнаказанно нападает на журналистов».

Мело, отец троих детей, сказал, что ему угрожали смертью.

«Очевидно, что я боюсь, боюсь за свою личную безопасность, а также за безопасность своей семьи», — сказал он.

Отмечается, что в 2015 году восточноафриканская страна заняла 75-е место в мире в рейтинге свободы прессы RSF. К 2019 году страна опустилась до 118-го места.

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