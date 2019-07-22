Ле-Сабль-д’Олон, , 14:16 — REGNUM

Опытный австрийский яхтсмен Норберт Седлячек отправился в первое расширенное кругосветное путешествие на лодке Open 60AAL, сделанной полностью из перерабатываемых материалов — в одиночку и без остановок, передает канал n-tv 22 июля.

57-летний путешественник стартовал из французского порта в городе Ле-Сабль-д'Олон. Он намерен пройти 34 тыс. морских миль, обогнув оба полюса. Его маршрут ведет к северному побережью Америки, затем яхтсмен проплывет на юг вдоль западных берегов обеих Америк. У мыса Горн на южном архипелаге Огненная земля он повернет на восток и сделает круг вокруг Антарктиды, после чего направится обратно во французский порт.

Седлячек намеревался совершить это уникальное путешествие в прошлом году, но тогда оно прервалось спустя три дня после старта из-за технических проблем.