Рыбинск, Ярославская область, , 14:07 — REGNUM

В Рыбинске Ярославской области жители микрорайона Веретье высказывают недовольство строительством нового храма Серафима Вырицкого в березовой роще. Об этом сообщает портал YarNews.

Забор на месте будущего строительства храма Yarnews.net

В роще появился забор, огораживающий строительную площадку. Люди опасаются вырубки рощи и проводят аналогии с Екатеринбургом, где планы по возведению церкви вызвали массовые протесты. Жители микрорайона пишут о проблеме в социальных сетях.

«Плакала берёза… Что же это творится? Нашли намоленное место — между рынком и заправкой… Последний зелёный островок микрорайона отдать под сомнительный проект», — написала жительница города Ольга Трифанова.

В Рыбинской епархии полагают, что поводов для беспокойств нет.

«Для строительства храма получены все необходимые согласования. Проект получил поддержку градостроительного совета. Роща не пострадает, будут спилены только деревья непосредственно на месте строительства. Храм будет небольшим. Получен порубочный паспорт на 30 берез. Забор охватывает большую территорию, но огораживает строительную площадку для безопасности людей», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM протоиерей Евгений Глазунов.

По словам Евгения Глазунова, дата начала строительства еще не определена. Это зависит от сбора пожертвований на храм.

Известный российский святой Серафим Вырицкий — уроженец Рыбинского района. Он родился в деревне Вахромеево бывшего Рыбинского уезда в 1866 году.

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