Москва, , 14:04 — REGNUM

Нормы провоза багажа, о которых речь идёт в новом постановлении правительства РФ, опубликованном на сайте правовой информации, ограничивающие ввоз фруктов и овощей 5 кг и цветом тремя букетами, далеко не нововведение. Об этом заявила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

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По словам представителя ведомства, такие норма действуют уже несколько лет — ещё с июля 2017 года в соответствии с решением совета Евразийской экономической комиссии. Они совпадают с требованиями, которые были в России раньше.

«До 1 июля 2017 года ввоз в Россию не более пяти килограммов растительной продукции высокого фитосанитарного риска без сертификатов регулировался национальным законом от 2014 года», — приводит РИА Новости слова представителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Новым постановлением правительства гармонизируется нормативно-правовая база, пояснила Мелано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 19 августа на территорию России можно будет ввозить не более пяти килограмм овощей и фруктов и трёх букетов цветов, общее число цветков в которых не превышает 45. Если речь идёт о больше количестве и весе, в этом случае необходимо наличие фитосанитарных документов. В противном случае товар будет возвращён в страну, откуда ввозился, или будет уничтожен. Все расходы на эти цели оплатить собственнику.