Владикавказ, , 14:01 — REGNUM

Инцидент на автодороге в Северной Осетии закончился стрельбой. Табельное оружие пришлось применять сотрудникам полиции, чтобы успокоить нарушителей правил дорожного движения, которые кулаками отстаивали свои права.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, происшествие произошло 20 июля около 18:30. Полицейские пытались остановить машину, водитель которой выделялся «агрессивной манерой вождения». Однако находившийся за рулем мужчина ускорил движение, пытаясь скрыться от стражей порядка. Машина остановилась только после того, как он наткнулся на бордюр.

В отношении подошедшего к нарушителю инспектора ДПС понеслись ругательства. И водитель, и пассажиры авто оказывали и физическое сопротивление, пытаясь завладеть табельным оружием. Полицейский вынужден был открыть стрельбу в воздух и применить силу в отношении правонарушителей для их задержания.

В настоящее время по данному факту руководство МВД организовало служебную проверку. По ее результатам дадут правовую оценку действиям полицейских. В отношении водителя, который был нетрезв, был составлен протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года двое сотрудников полиции в Северной Осетии пострадали от рук хулиганов. Группа молодых людей начала избивать инспекторов ДПС, которые преследовали машину за нарушение ПДД. У одного полицейского сорвали погон и нагрудный знак сотрудника МВД. Инспекторам пришлось стрелять в воздух, чтобы остановить сопротивление хулиганов.