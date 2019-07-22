Томск, , 14:01 — REGNUM

В Томской области действует низкий класс пожарной опасности. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, по состоянию на 22 июля показатель по условиям погоды составляет 2,1 балла из 5. Выходные (20−21 июля) в регионе прошли без лесных пожаров.

Тем не менее, в Томской области сохраняется смог. По данным обладминистрации, причина — пожары на соседних территориях. Предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в Томской области не зафиксировано, таковы данные наблюдений регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Всего в Томской области с начала пожароопасного сезона потушено 105 лесных пожаров на общей площади 1284,99 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 22 июля в Красноярском крае зарегистрирован 101 лесной пожар на площади 656,5 тыс. га. В крае действует режим ЧС в лесах.

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