Екатеринбург, , 14:00 — REGNUM

В Свердловской области заменят около 1,5 тысячи лифтов, при этом особое внимание будет уделено чистоплотности подрядчиков. Об этом заявил министр ЖКХ региона Николай Смирнов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Замену планируют провести к концу 2021 года, после чего регион сможет перейти на плановую замену лифтовых кабин и узлов, используя средства на капремонт лифтов.

Особое внимание власти обратят на финансовую чистоту при проведении работ. По словам Смирнова, в министерстве «прекрасно знают» порядок цен на замену лифта, и если предлагаемая подрядчиком цена будет завышена, то работать с таким исполнителем не будут, пообещал министр.

Напомним, в 2019 году на ремонт лифтов в Екатеринбурге обещают заменить 170 лифтов в многоэтажных домах города. В 2018 году удалось провести замену 276 лифтов в городе.

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