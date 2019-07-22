Сеул, , 14:35 — REGNUM

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в Южной Корее зафиксировано самое маленькое число медицинских работников на душу населения. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей организации.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 2017 год в Южной Коре приходилось 2,3 врача (включая врачей восточной медицины) на 1000 человек.

Известно, что в Австрии данный показатель составил 5,2 врача на 1000 человек, в Германии — 4,3 врача, во Франции — 3,2 врача, в США — 2,6 врача.

Однако по числу больничных коек на душу населения Япония заняла первую строчку с показателем 13,1 койка на 1000 человек, на втором месте расположилась Южная Корея — 12,3 койки на 1000 человек.

По количеству посещений больниц, Южная Корея занимает первое место в рейтинге с показателем 16,6 раз.

Среднее количество дней пребывания в больнице составило 18,5 дня, средняя продолжительность жизни — 82,7 года, что на 2 года выше среднего показателя ОЭСР.