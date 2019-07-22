Пермь, , 13:49 — REGNUM

В экспертизе проекта новой сцены Пермского театра оперы и балеты привлекут федеральных специалистов. Сейчас идут проектные работы, в третьем квартале 2019 года планируется перейти к стадии экспертизы, заявил губернатор Максим Решетников навстрече с участниками проекта «Экспертиза будущего 2.0» на площадке Главгосэкспертизы России в Москве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Глава Прикамья подчеркнул, что проект технически сложный, и регион заинтересован в помощи федеральных экспертов. Напомним, проект намерены реализовать на площадке завода им. Шпагина. В новом здании театра оперы и балета площадью 32 тыс. кв. метров предполагается устроить зрительный зал вместимостью от 1150 до 1350 мест, сцену, оркестровую яму с тремя рабочими уровнями, концертно-репетиционный зал.

Начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов в свою очередь отметил, что эксперты готовы к совместной работе над проектом будущего здания театра, в том числе и на нулевой стадии.