Вашингтон, , 13:47 — REGNUM

Новое обновление Alpha 3.6 массовой многопользовательской космической игры Star Citizen добавило в игровой процесс новую систему права. Об этом 21 июля сообщил портал GameSpot.

Теперь в случае, если геймер нарушит закон, он станет целью для неигровых персонажей (NPC), которые будут пытаться привлечь его к ответственности. В некоторых случаях они будут следовать приказу «убить на месте». При этом ряд новых миссий будет активно мотивировать игроков совершать правонарушения.

Руководитель проекта Крис Робертс пояснил, что Star Citizen всегда предоставляла геймерам свободу действий, однако это не означает, что её мир является «вселенной беззакония». Геймдизайнер отметил, что это нововведение является ещё одним шагом к созданию «дышащей динамической вселенной, реагирующей на действия игроков».

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Напомним, игра Star Citizen пока что находится в разработке, Крис Робертс анонсировал её в октябре 2012 года, первый игровой модуль был выпущен в августе 2013 года. Средства на разработку были привлечены при помощи краундфандинга.

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