Москва, , 13:37 — REGNUM

Комитет Госдумы по экологии и Центробанк намерены разработать поправки, запрещающие коллекторам изымать у должников домашних животных и рыбок. Как передает корреспондент ИА REGNUM22 июля, об этом сообщил глава комитета Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Он возмущен тем, что коллекторы изымают животных, считая их имуществом.

«Что касается защиты животных, то у нас есть желание запретить изъятие животных у должников… С главой комитета по финансовому рынку мы уже начали работать над формулировками, вступили в диалог с ЦБ. Необходимо это безобразие прекратить», — цитирует парламентария пресс-служба фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Коллекторы считают, что изъятие животных ускоряет выплату долгов по кредитам.

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