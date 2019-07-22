Тайюань , Китай, , 13:32 — REGNUM

Почти 290 кг наркотиков было изъято полицией китайской провинции Шаньси за первое полугодие 2019 года в рамках 9251 дела, связанного с незаконным оборотом наркотиков, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности 9739 причастных к правонарушениям, было арестовано полицией, сообщили в местном бюро общественной безопасности. Все департаменты по борьбе с незаконным оборотом наркотиков провинции всех уровней провели расследование, целью которого было выявить количество наркоманов в регионе.

В июне текущего года полиция провинции Шаньси сообщило об изъятии более 2,5 тонн наркотиков в рамках трехлетней кампании по борьбе с наркотиками, которая стартовала в мае 2018 года в провинции.

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