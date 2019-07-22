Екатеринбург, , 13:44 — REGNUM

Из-за некачественных капитальных ремонтов в 2015—2016 годах свердловскому фонду капремонтов придётся заплатить 12 млн рублей на устранение ошибок. Об этом заявил глава Фонда Станислав Суханов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Суханова, в фонде нашли недостатки по факту проведённых капремонтов. Большинство ошибок совершено в 2015 году, ещё часть — в 2016 году. Многие подрядчики уже прекратили своё существование, поэтому исправить недостатки «по гарантии» уже нельзя, признал чиновник.

В 2019 году будет потрачено 12 млн рублей, которые полностью пойдут на объекты, отремонтированные в 2015 году, подчеркнул руководитель.

Напомним, 22 июля 2019 года свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов заявил, что некоторые силы хотят «дестабилизировать ситуацию» на теме капремонтов. Панику из-за проведённых или даже не проведённых ремонтов организуют общественные активисты или блогеры, считает чиновник.

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