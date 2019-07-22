Рязань, , 13:29 — REGNUM

Начальник управления транспорта города Рязани Андрей Михнов пообещал жителям микрорайона «Олимпийский городок» запустить к ним общественный транспорт. Городская администрация найдёт перевозчика, который возьмёт на себя новый маршрут. Об этом говорили 22 июля на круглом столе в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

По словам представителей мэрии, в генеральный план города внесены изменения для начала строительства в микрорайоне школы и детских садов. Первое дошкольное учреждение на 200 воспитанников уже возводят. Активисты ОНФ предложили составить «дорожную карту», на которой отметить участки для соцобъектов и конкретизировать сроки их строительства.

Микрорайон «Олимпийский городок» расположен в густонаселенном спальном районе города Дашково-Песочня, в нём проживает много молодых семей. Из-за отсутствия социальной инфраструктуры жители обращались на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным и записали видеообращение к губернатору Рязанской области.