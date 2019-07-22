Барнаул, , 13:29 — REGNUM

Жительница Барнаула Мария Мотузная, которую по доносу двух сотрудниц правоохранительных органов намеревались осудить за то, что на её странице в социальных сетях нашлись

Буквально 10 минут назад суд вынес решение, что государство должно выплатить мне 100 000 рублей за незаконное уголовное преследование! Учитывая что тем, кто сидел в СИЗО, например, выплачивали максимум 50К — это победа!

Суд взыскал (https://twitter.com/La72La/status/1 153 241 669 560 602 624) в пользу Марии Мотузной 100,000 рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме.