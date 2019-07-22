Новосибирск, , 13:26 — REGNUM

В ряде районов Новосибирской области сохраняется высокий класс пожарной опасности. Как сообщили ИА REGNUM 22 июля в областном правительстве, пожарную безопасность лесов и сельхозугодий региона контролируют на земле и в воздухе.

Новосибирский губернатор Андрей Травников поручил уделить особое внимание патрулированию территорий для выявления и предотвращения пожаров.

В Новосибирске и 18 районах области 21 июля фиксировалось задымление и запах гари. По информации областных властей, это вызвано действующими лесными пожарами в Красноярском крае. На телефоны экстренных служб поступило более 700 звонков с жалобами от населения. При этом, как пояснил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, случаев ухудшения самочувствия населения «в ходе звонков не заявлено». Улучшения обстановки ожидают в ближайшие два-три дня.

Что касается новосибирской области, по данным регионального главка МЧС, здесь в настоящее время действующих лесных пожаров нет. За неделю было зарегистрировано два лесных пожара на площади 1,5 га в Ордынском и Сузунском районах. Оба связаны с пребыванием людей. Возгорания потушили в течение первых суток.

В 16 районах области проводился авиамониторинг. В Баганском и Карасукском районах сохраняется IV класс горимости, в Барабинском и Краснозёрском районах — чрезвычайно высокая пожароопасность максимального V класса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 22 июля в Красноярском крае зарегистрирован 101 лесной пожар на площади 656,5 тыс. га.

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На сильное задымление жалуются жители Красноярска.

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