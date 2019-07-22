Куньмин, Китай, , 13:25 — REGNUM

Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала подозреваемого в контрабанде наркотиков и изъяла 34,5 кг запрещенных веществ, сообщает агентство Синьхуа.

После получения наводки, полиция уезда Гэнма проверила транспортное средство, водитель которого пытался въехать на территорию приграничной зоны 6 июля текущего года. Полиция обнаружила 56 упаковок с наркотиками общим весом 34,5 кг, которые были спрятаны под сиденьем. Подозреваемых был арестован на месте. Расследование продолжается.

Отметим, что провинция Юньнань на юго-западе Китая является китайской передовой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, поскольку граничит с «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Таиланд, Мьянма и Лаос.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Китая у контрабандистов изъято 28 кг метамфетамина