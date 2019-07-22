Село Кваркено, Оренбургская область, 22 июля 2019, 13:25 — REGNUM
В Кваркенском районе Оренбургской области двое местных жителей, среди которых бывший главный лесничий, приговорены к внушительным штрафам за незаконную рубку лесных насаждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.
По данным ведомства, в 2015 году под видом выборочной санитарной рубки спилили здоровые деревья. Ущерб оценили в 3,5 млн рублей.
Суд вынес наказание, назначив экс-лесничему 1,1 млн штрафа, а его сообщнику — 1,050 млн рублей. Первому фигуранту запрещено в течение двух лет занимать определенные должности на госслужбе и службе в органах муниципального управления, а второму — заниматься лесозаготовительной деятельность также на два года. С обоих оренбуржцев взыскана сумма ущерба в пользу минлесхоза области. Приговор суда в законную силу не вступил.