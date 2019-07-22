Владимир, , 13:17 — REGNUM

Во Владимирской области 39-летний администратор нескольких групп в соцсетях приговорён к 15 годам лишения свободы за совращение 16 девочек и изготовление детской порнографии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

С 2013 по 2017 год мужчина администрировал несколько интернет-сообществ, в которых вычислял несовершеннолетних участниц. Он шантажировал девочек, требуя присылать фотографии и видео. Полученные материалы он использовал для изготовления порнографии для личного просмотра. Он действий педофила пострадали 16 девочек в возрасте от десяти до 15 лет.

Свою вину мужчина признал, однако затем отказался от собственных слов. Сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым и подтвердила наличие у него склонности к сексуальным действиям в отношении детей и подростков.

Он признан виновным в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, иных насильственных действиях сексуального характера и незаконном изготовлении порнографических материалов. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.