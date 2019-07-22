Нальчик, , 13:15 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии погибли при восхождении два альпиниста из Санкт-Петербурга. Их тела обнаружены на склоне горы Урал и спущены на высоту 3800 метров над уровнем моря, сообщили ИА REGNUM 22 июля в пресс-службе республиканского управления МЧС. В настоящее время решается вопрос о привлечении к транспортировке тел погибших вертолета частной фирмы Heliaction.

В зоне проведения поисково-спасательных работ сложная метеорологическая обстановка. Пурга и шквалистый ветер мешают проводить спуск, пишет РИА «Кабардино-Балкария».

По данным Федерации альпинизма России, одному из погибших альпинистов было 25 лет, второму — 21 год. Оба они были членами альпклубов «Барс» и «Штурм» и имели второй спортивный разряд.

Читайте также: В горах Кабардино-Балкарии в ущелье сорвались два альпиниста — МЧС

Напомним, двое альпинистов из Санкт-Петербурга сорвались при восхождении 21 июля в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Свидетелями инцидента стали члены группы, шедшей параллельным маршрутом. На место ЧП выдвинулась группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда из шести человек, которые обнаружили погибших альпинистов.