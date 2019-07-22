Севастополь, , 13:15 — REGNUM

Более 200 нарушений в сфере использования государственного имущества выявлено в первом полугодии 2019 года в Севастополе, сообщил 22 июля начальник инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости городского департамента по имущественным и земельным отношениям Сергей Черных.

«Самыми распространенными нарушениями являются: самовольное занятие земельного участка, нецелевое использование земельного участка, а также его неиспользование по целевому назначению. В этом году проведено около 600 проверок, 129 выявленных нарушений касались неиспользования земли по целевому назначению», — отметил Сергей Черных.

За прошлый, 2018 год, ведомство провело более 2,4 тыс. проверок. В 59% случаев нарушения связаны с нецелевым использованием выделенного участка, а в 32% — с самовольным захватом земли.