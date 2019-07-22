Москва, , 13:19 — REGNUM

Москва проведёт закупку на установку уличной системы оповещения. Об этом сообщила пресс-служба департамента по конкурентной политике.

На электронные торги выставлен заказ на прокладку 42 км линий для установки громкоговорителей на улицах города.

«Опубликованная процедура станет частью программы по наращиванию системы экстренного оповещения в Москве, реализация которой рассчитана до 2025 года», — пояснили в департаменте.

Система уличной звукофикации призвана увеличить гарантированную зону доведения до горожан сигналов оповещения и экстренной информации о различных опасностях в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Закупкой также предусмотрена установка громкоговорителей на столбах уличного освещения и специальных шкафов для управления элементами системы оповещения.

Отметим, все работы должны быть выполнены до конца 2019 года. Начальная цена контракта составляет 195 млн рублей.