Каменск-Уральский, Свердловская область, , 12:47 — REGNUM

В свердловском городе Каменске-Уральском бывший мэр Михаил Астахов признан виновным в получении особо крупной взятки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе свердловского управления СКР.

По версии следствия, взятку он получил в 2014 году от представителя одной из строительных фирм. Взамен от него ждали помощи в подписании актов о принятии работ и справок о стоимости работ. Размер вознаграждения оценён в более 5 млн 900 тыс. рублей, в том числе и в виде автомобиля «Toyota-Venza».

Задержали его 12 мая 2018 года. Вины он не признал. Но суд назначил ему восемь лет в колонии строгого режима. Также он должен заплатить 12 миллионов рублей.