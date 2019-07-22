Екатеринбург, 22 июля 2019, 12:46 — REGNUM
Введение «мусорного тарифа» не отразилось на собираемости взносов за капитальный ремонт. Об этом заявил глава свердловского Фонда капремонта Станислав Суханов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Чиновник опасался, что из-за «мусорной реформы» жители наотрез откажутся платить в том числе и за капремонт.
«Боялись начала этого года. Ожидали, что может возникнуть провал по собираемости», — признал Суханов.
Впрочем, опасения не подтвердились. Собираемость взносов по состоянию за полгода по Свердловской области составила около 95,5%, такой же уровень (95,5%-96%) ожидается и по итогам года, добавил руководитель.
Напомним, собираемость мусорных платежей в регионе пока находится не на таком высоком уровне. В среднем она составляет 62%. Ожидается, что к концу года она подрастёт до 75%.
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