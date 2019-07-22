Грозный, , 12:42 — REGNUM

В России уменьшилось число инвалидов среди взрослого населения. На начало 2019 года их было 11,3 млн человек, в то время как тремя годами ранее их насчитывалось 12,1 млн человек. Лидирующее место по количеству инвалидов на десять тысяч населения занимает Чечня с показателем 1,7 тыс. человек, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, третье место в России по числу инвалидов на 10 тыс. населения занимает Ингушетия — 1,55 тыс. Она уступает лишь Белгородской области (1,6 тыс.).

Меньше всего инвалидов в Российской Федерации в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — 340 и 370 человек на 10 тыс. населения соответственно. Отметим, среднероссийский показатель инвалидности составляет 965 человек на 10 тысяч.

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Стоит отметить, что на Северном Кавказе число инвалидов иногда растет благодаря липовым документам. Так, как сообщало ИА REGNUM, три года назад в ходе проверки деятельности врачебно-трудовой экспертной комиссии Ингушетии было установлено большое количество сотрудников ВТЭКа и ряда чиновников, члены семей которых числились инвалидами. Ряд должностных лиц потеряли работу после проверки.

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В 2018 году в Дагестане была выявлена преступная схема, в которой участвовали руководители нескольких бюро медико-социальной экспертизы, которые за деньги устанавливали липовые инвалидности. Главным фигурантом уголовного дела стал глава главного бюро МСЭ Магомед Махачев. Число инвалидов, получивших незаконно документы о нетрудоспособности, превышало несколько сотен человек.