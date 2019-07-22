Смоленск, , 12:37 — REGNUM

Остановки общественного транспорта в Смоленске остаются недоступными для инвалидов, а отдельные районы города — попросту опасны. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта по итогам мониторинга дорог Смоленска, которые ремонтируются по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мониторинг проводился общественниками вместе с инвалидами по зрению.

Так, выяснили общественники, пройти мимо торгового комплекса «Империя» на улице Крупской незрячим инвалидам невозможно: отремонтированный тротуар фактически заканчивается сразу после пешеходного перехода, его территория заставлена автомобилями, которые постоянно отъезжают и подъезжают, а в нескольких местах были обнаружены металлические штыри. Также общественники побывали и на пассажирской остановке напротив торгового комплекса. Выяснилось, что бордюр здесь настолько высокий, что маломобильным гражданам преодолеть его без посторонней помощи невозможно. Более того, выяснилось, что бордюрные камни «забыли» занизить на всех остановках пассажирского транспорта на улицах Крупская, Николаева, проспекте Гагарина, 1-м Краснофлотском переулке.

«Мы неоднократно поднимали данную проблему перед органами исполнительной власти, однако она до сих пор не решена. Мы направили обращение в администрацию Смоленска, где указано на необходимость обустройства элементов доступной среды для лиц с ОВЗ на ремонтируемых улицах», — подчеркнул модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Смоленской области Николай Яров.