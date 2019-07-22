Пермь, , 12:34 — REGNUM

В Перми местное кафе проведет два месяца в тишине. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Пермскому краю, суд вынес индивидуальному предпринимателю административное наказание и запретил использовать музыкальное оборудование.

Стоит отметить, что кафе расположено на первом этаже многоэтажного жилого дома. Причиной для звукового ограничения стали жалобы жильцов. Они пожаловались на дискомфорт, который испытывают от громкой музыки, доносящейся из заведения общепита.

Хозяйка кафе пыталась выразить несогласие с действиями судебных приставов, начавших опечатывать музыкальное оборудование. В качестве аргумента она назвала четыре свадьбы, проведении которых запланировано летом в кафе. В настоящее время оборудование опечатано, а приставы обещают проводить регулярные проверки.