Владивосток, , 12:28 — REGNUM

Моряки судна «Севастополь» приморской компании «Гудзон», внесённого в санкционный список США, вернулись из порта Сингапура в Россию. Об этом 22 июля сообщает Приморская транспортная прокуратура.

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В ведомстве уточнили, что ранее 12 членов экипажа «Севастополя» обратили в транспортную прокуратуру с жалобой на нарушения их трудовых прав судовладельцем. Было установлено, что ООО «Судоходная компания «Гудзон» не приняла меры к репатриации российских моряков из иностранного порта. Направленные в суд иски с обязанием судовладельца доставить членов экипажа во Владивосток, были удовлетворены служителями Фемиды и исполнены компанией в добровольном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года министерство финансов США объявило о введении очередных санкций против российских юридических лиц. На этот раз санкции касались Северной Кореи — якобы попавшие в чёрный список российские компании нарушали режим международных санкций против КНДР. В их числе оказались «Судоходная компания «Гудзон» и компания Primorye Maritime Logistics.

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В октябре 2018 года судно «Севастополь» было задержано в порту пусана в Южной Корее.