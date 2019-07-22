Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM

Министерство обороны Российской Федерации запустило сайт, посвященный Главному военно-морскому параду в Санкт-Петербурге.

В оборонном ведомстве отметили, что на сайте дается полная информация об участниках парада, а также репетициях и месте его проведения.

Как сообщало ИА REGNUM, Главный военно-морской парад состоится 28 июля, в День Военно-морского флота России. Накануне, 21 июля, прошла совместная тренировка боевых кораблей и морской авиации. В параде должно быть задействовано 40 самолетов и вертолетов.

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