Кемерово, , 12:08 — REGNUM

В Кемеровской области вынесен приговор жителю города Осинники, обвиняемому в оскорблении сотрудников полиции. Об этом сообщили ИА REGNUMв пресс-службе Следственного управления СКР по области.

Как сообщается, к правоохранителям обратилась жена мужчины, заявив по телефону о семейном скандале. Полицейские прибыли на сигнал и выяснили, что муж — 47-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Сотрудники пообщались с мужчиной, вывели его на улицу и предложили для дальнейшего разбирательства проехать с ними в отделение. Однако злоумышленник разозлился, что в его личную жизнь вмешались чужие люди, в связи с чем он высказал полицейским претензии, а затем стал оскорблять их в присутствии других гражданских лиц», — сообщили в СКР.

Судом доводы обвинения были признаны достаточными для обвинительного приговора. В результате мужчине суд назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Ранее в Казани, как сообщало ИА REGNUM, за оскорбление сотрудников полиции мужчина получил условный срок. В апреле 2019 года его, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, сняли с поезда. Несогласный с действиями правоохранителей, мужчина применил насилие и нецензурно оскорблял сотрудников транспортной полиции.

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