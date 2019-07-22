Стокгольм, , 12:10 — REGNUM

Шведские фермеры получат рекордную прибыль от грядущего урожая. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Жан-Франсуа Милле. Сборщицы колосьев. 1857

Шведские специалисты в области сельского хозяйства едины во мнении, что урожай 2019 года будет рекордным, основной причиной этого являются уникально благоприятные погодные условия лета.

Напомним, что в 2018 году году шведские фермеры понесли серьезные убытки из-за сильнейшей засухи, повлекшей рекордно низкий урожай пшеницы в 1,6 миллиона тонн.

Теперь, считают ученые, возместят свои потери. Рост производительности хозяйств и высокое качество урожая обещают рекордные прибыли для фермеров в связи с тем, что ожидаемый урожай превысит 3 миллиона тонн. Этот год по прогнозам восстановит финансовое благополучие шведских фермеров на долгий период.