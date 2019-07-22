Кунгур, Пермский край, , 12:03 — REGNUM

Мэр Кунгура Пермского края может стать объектом прокурорской проверки. Общественная палата России намерена обратиться в прокуратуру в связи с заявлением чиновника, который ранее просил проверить действия родителей, воспитывающих детей-инвалидов, посчитав, что они устроили незаконную акцию, сообщают СМИ.

По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Дианы Гурцкой, действия кунгурского градоначальника надо проверить на предмет совершения преступления по статье «Заведомо ложный донос». Мэр отвлекает правоохранителей от борьбы с преступниками, вместо того чтобы решать проблемы образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пермскую прокуратуру поступило заявление от администрации Кунгура, завизированное мэром Сергеем Гордеевым. Надзорное ведомство просят отреагировать на акцию, которую чиновник посчитал несогласованной. Напомним, в начале июля в рамках фестиваля «Небесная ярмарка» часть граждан пришла на мероприятие в одинаковых футболках, где картинка и хештэги были для привлечения внимания к проблеме детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом, как утверждают владельцы футболок, ни полиция, ни представители мэрии замечаний им не делали, поскольку поведение не было провокационным.

Добавим, в Кунгуре здание коррекционной школы признали аварийном. В результате чиновники предложили для продолжения образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья здание школы № 12. Она единственная в городе подходит для такой категории ребят. Однако родителей не устроило соседство в школе здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Читайте ранее в этом сюжете: Жалоба мэра на родителей детей-инвалидов: в Прикамье скандалят из-за школы