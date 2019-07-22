Улан-Удэ, , 11:54 — REGNUM

В Улан-Удэ завершается ремонт в бывшем бомбоубежище, в котором отныне разместится госархив Бурятии. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе министерства культуры республики, на его реконструкцию из бюджета было выделено около 15 млн рублей.

Решение об увеличении площадей хранилища архива было принято из-за перегруженности старых помещений. В пяти существующих архивохранилищах в настоящее время хранится более 1 млн дел. Причём, они постоянно пополняются.

«Много случаев, когда в сараях где-то, в частных домах, в подвалах, в заброшенных помещениях хранятся бухгалтерские документы, это чьи-то будущие пенсии», — заметила министр культуры республики Соелма Дагаева.

По словам директора архива Бутит Жалсановой, оцифрованы все метрические книги. Тем не менее на цифровой формат переведено менее 3% всего архива. Она добавила, что в бывшем бомбоубежище соблюдён температурно-влажностный и световой режим, имеется система газового пожаротушения и климат-контроль.

«Осталось оснастить помещение оборудованием. К осени этот зал хранилища будет готов, здесь разместится около 130 тысяч единиц хранения. Надеемся, что помещение долго будет служить домом для наших архивов», — рассказала директор.

К более рациональному использованию бомбоубежищ стремятся и власти Севастополя. Как сообщало ИА REGNUM, власти города проведут инвентаризацию старых защитных сооружений гражданской обороны — бомбоубежища, противорадиационные укрытия двойного назначения — для их дальнейшего сохранения.

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