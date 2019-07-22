Красногорск, , 12:03 — REGNUM

До конца 2019 года в Подмосковье будут вручены сертификаты на получение квартир 90 учителям в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом областного правительства. Он отметил, что в следующем году планируется вручить ещё порядка 110 сертификатов.

«То же самое касается системы здравоохранения. Молодым учёным и молодым специалистам также прошу обеспечить эту прозрачность, алгоритм должен быть всем максимально понятен», — заявил он.

Напомним, программа «Социальная ипотека» действует на территории Московской области с 2016 года. Квартира приобретается за счёт средств областного бюджета: 50% выдается в виде жилищной субсидии и половина средств предоставляется в течение 10 лет в качестве ежемесячной компенсации на оплату кредита. Участник программы должен погасить только проценты по кредиту.

Принять участие в программе могут педагоги государственных и муниципальных образовательных организаций, а также врачи и молодые учёные.

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