Нью-Дели, , 12:00 — REGNUM

Верховный суд Индии постановил, что дело о храме Рамы должно быть завершено в течение 9 месяцев, то есть к маю 2020 года. Среди обвиняемых по делу о разжигании межконфессиональной розни проходят некоторые деятели правящей партии Индии, а именно Лал Кришна Адвани, Мурли Манохар Джоши, Ума Бхарати и Винай Катияр.

В связи с этим делом главный судья продлил одному из членов специальной комиссии срок полномочий. Сообщается, что один из судей должен был уйти на пенсию до срока завершения дела.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», помимо высокопоставленных чиновников правящей партии, также по делу 1992 года проходят и простые служащие (карсеваки). Они обвиняются в преступном сговоре, грабеже, нанесении увечий мусульманам, осквернении мест отправления религиозных обрядов, разжигании религиозной розни, подстрекательстве и осуществлении беспорядков.

Напомним, что храм Рамы в Айодхье стал причиной противоречий между мусульманами и индусами Индии, которые переросли в вооруженные погромы в 1992 году. Мусульманский правитель Бабур разрушил этот храм в XVI веке и построил на его месте мечеть «Бабри Масджид». В конце ХХ века идея восстановления разрушенного храма стала политическим лозунгом партии БДП. Мечеть была разрушена индусами во время политических волнений в 1992 году, но на ее месте так и ничего не было построено.