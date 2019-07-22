Кигали, , 12:11 — REGNUM

Правительство Руанды опровергло информацию, опубликованную в докладе ВОЗ, о том, что вспышка вируса Эбола добралась до границ руандийского города Гисеньи.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», руководитель отдела связи в руандийском медицинском центре Малик Каюмба сообщил журналистам, что в настоящий момент страна находится в безопасности и случаев заражения вирусом Эбола зарегистрировано не было. Правительство, в свою очередь, продолжает держать ситуацию в Руанде под контролем.

«Пока Эболы в Руанде нет. У нас имеется надежная система эпиднадзора, которая помогает нам предотвратить проникновение вируса… Мы проводим проверки каждый день, и у нас есть система, которая информирует нас, и в случае возникновения заражения вирусом Эбола, мы будем об этом знать», — отметил Каюмба.

Напомним, что в начале этой надели ВОЗ объявила о том, что существует высокая вероятность проникновения вируса Эбола во все приграничные районы ДРК.