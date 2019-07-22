Нур-Султан, , 11:40 — REGNUM

Правительство Таджикистана перенесло сроки внедрения 12-летнего среднего общего образования. Об этом 22 июля заявил министр образования и науки республики Нуриддин Саид, сообщает издание «Авеста».

По его словам, это решение правительства связано с финансовыми проблемами, которые возникнут при введении 12-летней системы. Министр отметил, что численность учащихся увеличится на 200 тыс. человек, что требует строительства новых школ и увеличения штата учителей.

При этом министерство готовится к переходу на 12-летнее образование, добавил Саид. Однако, по мнению министра, этот процесс должен проходить поэтапно в течение 10−12 лет.

Напомним, поправки в закон «Об образовании», регламентирующие 12-летнее среднее образование в Таджикистане, были внесены еще в 2010 году. Правительство республики планировало перейти на новую систему к 2016 году. Однако позднее сроки были перенесены на 2020 год.

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