Анкара, , 13:11 — REGNUM

Член кафедры геоинженерии университета Стамбула доктор Йылдырым Гюнгёр представил в Министерство по вопросам градостроительства и окружающей среды проект превращения гор повышенной сейсмической активности Сюпхан и Немрют в геопарк. Министерство уже направило материал в ЮНЕСКО, где он будет включен в соответствующую программу геопарков планеты. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, горы повышенной сейсмической активности Сюпхан и Немрют содержат одновременно самые старые и молодые горные породы и с научной точки зрения представляют огромный интерес. Зона станет первым геопарком Турции. Напомним, что геопарк — это регион с особым статусом, который наглядно раскрывает геологическую историю планеты. В них по специальным маршрутам проводятся ознакомительные экскурсии.