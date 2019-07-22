Посёлок Переволоцкий, Оренбургская область, 22 июля 2019, 11:13 — REGNUM
В посёлке Переволоцкий Оренбургской области состояние здание общежития, которое стало плачевным из-за бесхозяйственного отношения квартирантов, стало причиной для объявления режима ЧС в муниципальном образовании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Как отметили в Фонде модернизации ЖКХ Оренбургской области, ЧС не является следствием разгула стихии. Это результат многолетней ненадлежащей эксплуатации дома.
Дом построен в 1980-х годах. В 2007 году после приватизации получил статус многоквартирного дома. В настоящее время постановлением правительства Оренбургской области установлен порядок проведения капремонта в рамках ЧС.
Подрядчик уже ремонтирует крышу объекта. Запланирована перекладка аварийных участков стен, пострадавших от постоянного намокания.