Берлин, , 11:07 — REGNUM

Один из лучших теннисистов Австралии Питер Макнамара скончался в своем доме в Германии в возрасте 64 лет, пишет газета Kronen Zeitung.

Макнамара умер 21 июля. Причиной смерти стало онкологическое заболевание — рак простаты.

Питер Макнамара трижды выигрывал турнир Большого шлема в парном разряде вместе с Полом Макнами. В одиночном разряде он выиграл пять турниров и находился на седьмой строчке мирового рейтинга. Пик его карьеры пришелся на конец 70-х — начало 80-х годов.

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