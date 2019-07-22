Нур-Султан, , 11:06 — REGNUM

Шестилетнее образование в медицинских вузах Казахстана будет внедрено с сентября 2019 года. Об этом 22 июля сообщает издание InformBuro со ссылкой на Национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова.

В рамках нового стандарта подготовки специалистов интернатура и магистратура введены в единую шестилетнюю программу базового обучения. В настоящее время действует пятилетняя программа бакалавриата и двухлетняя программа интернатуры.

Новая программа содержит увеличенное количество часов практических занятий по клиническим дисциплинам. Эти меры позволят Казахстану внедрить стандарт Европейской директивы «О признании профессиональных квалификаций».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября 2018 года ректор Национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова Талгат Нургожин рассказал о планах перехода на шестилетнее обучение. Вуз также работает по программе подготовки врачей для Афганистана.

Читайте также: Президент Казахстана отказался от назначения ректоров нацуниверситетов