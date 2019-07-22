Калуга, , 10:56 — REGNUM

В Калужской области в рамках пятидневной полицейской операциям «Подросток: опасный возраст» было пресечено 157 правонарушений несовершеннолетних, сообщили 22 июля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского регионального управления МВД России.

Полицейские выявили 22 детей, которые находились в ночное время на улицах. Осуществлены проверки 849 детей и 750 родителей, числящихся на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Взяты под контроль полиции 29 подростков и 30 родителей В ходе мероприятия проверили 154 торговых и 129 досуговых учреждений, 19 загородных лагерей, 18 лагерей дневного пребывания, 18 дискотек, 19 клубов, 54 бара, а также 476 других мест, где могли находиться несовершеннолетние.

По итогам операции «Подросток: опасный возраст» в территориальные органы полиции доставили 50 несовершеннолетних. Один из них помещен в учреждение социальной защиты, двое — в больницу, 47 детей и подростков передали родителям.